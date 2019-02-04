В мэрии Петрозаводска рассказали, когда устранят провал на Советском мосту

Согласован срок ремонта дорожного полотна возле Советского моста в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Замену трубопровода, из-за которого произошла просадка асфальтобетонного покрытия, произведут с 8 по 11 марта.

Рабочее совещание, на котором согласованы сроки и технология ремонта отрезка улицы Правды вблизи Советского моста, состоялось в администрации города.

"На восстановление поврежденного участка дороги потребуется четыре дня. Поскольку по улице Правды пролегают маршруты общественного транспорта, основная часть работ запланирована на праздничные дни – с 8 по 11 марта. До этого времени подрядчики должны получить разрешение на производство земработ и согласовать предполагаемую схему дорожного движения", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

На время замены проходящего сквозь дорожную насыпь трубопровода предполагается полное перекрытие движения вблизи Советского моста, поэтому предусмотрена корректировка маршрутов общественного транспорта, а сотрудники ПМУП "Городской транспорт" обесточат отрезок контактной сети в месте работ.

"Технический и авторский надзор будут осуществлять представители проектной организации. Предполагается послойная утрамбовка насыпи, с последующим покрытием ее холодным асфальтобетоном. Если погодные условия не позволят восстановить дорожное полотно в марте, поврежденный участок засыплют щебнем, который будет регулярно уплотняться до момента укладки нового покрытия", - отметил Андрей Бекелев.

Все ремонтно-восстановительные работы будут выполнены за счет организаций-подрядчиков.