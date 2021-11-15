В мэрии рассказали, как преобразится Петрозаводск к Новому году (ФОТО)

Петрозаводск продолжают украшать к новогодним праздникам, сообщили в администрации города.

Подрядчик монтирует в городе световые фигуры, ели, консоли и деревянные горки.

ООО «КарелСтройУправление» продолжает украшать улицы Петрозаводска к Новому году. Подрядчик уже установил световые фигуры на Санкт-Петербургской аллее вдоль проспекта Карла Маркса, частично на площади Кирова, на проспекте Ленина и Онежской набережной. В ближайшее время яркие конструкции разместят на Берёзовой аллее, в скверах Юрия Гагарина, Машиностроителей, Ивана Молчанова, Кинотеатра «Искра», Кукковский Петух, в парке Железнодорожников, на аллее Дружбы и на месте будущей детской площадки у дома № 14 на Ключевой улице. Возле торгового центра «Десяточка» и на площади Кирова также установят деревянные горки. В Центральном сквере на деревьях вновь развесят гирлянды со звёздами, а на пересечении улицы Ровио с Комсомольским проспектом и на площади Нижнее Чапаевское Кольцо снова появятся «Звёздные врата».

Сегодня новогодние ели монтируют на Онежской набережной и в парке Удега на Птицефабрике. Натуральные и искусственные деревья уже появились возле дома № 63 на улице Жуковского и у домов № 5 и № 7 на Боровой улице, на Главной площади в Соломенном и на площади Кирова в центре Петрозаводска. Всего же в разных районах смонтируют 15 новогодних елей. На опорах освещения появились праздничные консоли. Световые фигуры, фотозоны и другую новогоднюю иллюминацию МУППЭС подключит после установки конструкций. Зажигаться огни будут ежедневно вместе с городским уличным освещением. Полностью завершить установку и подключение планируется к следующей неделе.

Ранее сообщалось, что на площади Кирова уже установили елку, но пока не зажгли на ней гирлянды.