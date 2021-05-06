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В мэрии рассказали, какие дороги Петрозаводска отремонтируют в ближайшие дни

Новости. Общество
13:03, 07 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Сегодня подрядчик работает на трёх объектах в разных районах карельской столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ирина Мирошник провела выездное совещание, посвященное ремонту городских дорог. Участие в нем приняли начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков и представитель компании-подрядчика Николай Цыганков.

Сегодня АО «АБЗ-Дорстрой» работает на трёх объектах в разных районах карельской столицы. Сейчас на них задействовано более 30 единиц специализированной техники и более 80 человек персонала. Работы ведутся круглосуточно.

Сегодня ночью будет заасфальтирован участок улицы Правды от проспекта Александра Невского до Казарменской улицы. Завершить этот объект полностью планируется в выходные дни. На Лесном проспекте продолжается фрезерование старого асфальта и установка нового бортового камня. После завершения работ на улице Правды начнется асфальтирование этой магистрали. Кроме того, сегодня идет укладка асфальта на Пряжинском шоссе.

Далее планируется приступить к ремонту Соломенского и Петрозаводского шоссе, Сулажгорской и Новосулажгорской улиц, Октябрьского проспекта.

Администрация напоминает, что всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.

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