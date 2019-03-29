В микрорайоне Петрозаводска отключат электроснабжение

В среду, 3 апреля, будет временно ограничено электроснабжение на Птицефабрике, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 12.00 до 15.00 часов в связи с выполнением плановых работ на электросетях будет временно отключена подача электроэнергии в жилом районе Птицефабрика.