В Минприроды Карелии рассказали, когда можно идти за клюквой и брусникой

В северных районах республики бруснику можно собирать с 27 августа, сообщили в Минприроды Карелии.

По карельскому северо-таежному району (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Сегежский районы, Костомукшский городской округ) бруснику можно собирать с 27 августа, клюкву – с 24 сентября. По карельскому таежному району (Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы) – бруснику можно собирать с 20 августа, клюкву – с 17 сентября.

С указанного периода наступит массовое созревание урожая дикорастущих ягод. Гражданам, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд, необходимо помнить о правильных способах заготовки "дикоросов", исключающих истощение лесных ресурсов.