В Минстрое обсудили планы сокращения сроков отключения горячей воды

Минстрой сохраняет планы к 2022 году сократить сроки отключения горячей воды до 7 дней.

Решение о том, когда в России перестанут отключать горячую воду, будет приниматься в зависимости от итогов эксперимента в четырёх городах страны, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"Эксперимент идёт. Мы сроки, безусловно, будем снижать, но везде (стоит) вопрос цены и качества. Пока мы ориентируемся на то, что к 2022 году в два раза точно снизим нормативный срок отключения (горячей воды), сделаем не более 7 дней. Возможности оптимизации этого срока или вообще исключение подобного рода технологических особенностей зависит от результатов (эксперимента), которые идут в четырёх субъектах", — сказал замминистра, чьи слова цитирует RNS.

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