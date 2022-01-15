В Минздраве Карелии рассказали, как спасали вакцину от COVID-19 в отключенном от электричества поселке

Пресс-служба Минздрава Карелии опровергла слова главы Шелтозероского вепсского поселения о том, что из-за отключения электричества у них «сдохла вакцина».

Ранее глава Шелтозерского поселения Ирина Сафронова написала: «Вепсское поселение целые сутки без электричества! В амбулатории вакцина от коронавируса сдохла, пожилые и младенцы без света и еды, в домах холод, никому нет дела».

В свою очередь, в Минздраве Карелии заявили, что информация о том, что в Шелтозеро из-за аварии на электрических сетях в амбулатории «сдохла вакцина», не соответствует действительности.

«Как только в части Шелтозеро отключилась электроэнергия, старшая медицинская сестра врачебной амбулатории транспортировала вакцину в переносной морозильной камере к себе домой, где свет не отключался. Вакцина не пострадала, холодовая цепь не нарушена, температурный режим сохранен», - рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии.

Также Минздрав Карелии поблагодарил сотрудников амбулатории за грамотные оперативные действия, позволившие сохранить около 100 доз противоковидных вакцин.

Отметим, что на данный момент глава Шелтозерского поселения Ирина Сафронова удалила свой пост в соцсети, но в редакции сохранился принскрин страницы с постом.