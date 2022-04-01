В Минздраве Карелии рассказали, как выбрать солнечные очки

Хорошие солнцезащитные очки должны уметь четыре вещи, сообщили в Минздраве Карелии.

Что должны уметь солнечные очки:

- Обеспечивать защиту от ультрафиолетовых лучей на солнце: ультрафиолетовый свет повреждает роговицу и сетчатку глаз.

- Обеспечивать защиту от яркого света. Когда глаз получает много света, радужная оболочка закрывается, а глаз прищуривается.

- Обеспечивать защиту от бликов. Некоторые поверхности, например вода, отражают много света, а яркие пятна отвлекают от предметов или скрывают их.

- Устранять определенные частоты света. Некоторые частоты света могут размывать зрение, другие – увеличивать контраст. Правильный выбор цвета солнцезащитных очков позволит им лучше работать в определенных ситуациях.

Самое важное при выборе очков – это хорошее УФ-покрытие на солнцезащитных очках, которое полностью устраняет УФ-излучение (100 % поглощение УФ-лучей, поглощение УФ-излучения до 400 мн). Также солнцезащитные очки должны поглощать 75-90 % видимого света. Форма и размер очков тоже могут иметь значение: чем они больше, тем лучше защита.