В Минздраве рассказали, сколько шагов нужно совершать в день

Какую физическую активность нужно поддерживать, чтобы быть здоровым.

Человек, заботящийся о своем здоровье, в день должен делать 10 тысяч шагов, заявила главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. Об этом пишет news.mail со ссылкой на РИА Новости.

"Человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день он должен делать 10 тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде", — сказала она.

Чтобы жить активной и полноценной жизнью после 60 лет, нужно отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем — и следить за своим рационом питания, отметила эксперт.

"Не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым. Научно доказано, что сахарный диабет — путь к ускоренному старению. Также советую употреблять много овощей и фруктов — съедать в день по пять порций", — добавила Ткачева.