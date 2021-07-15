В Москве частично отменяют систему QR-кодов

В Москве отменят систему обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе

Как передает ТАСС, система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится необязательной, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

«В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений <…> С 19-го числа [июля] мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.