890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Верховный суд Карелии оставил Боднарчука под стражей до середины ноября 16
28.09.2020 17:10
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме 5
28.09.2020 16:12
Segezha Group, Северный колледж и министерство образования Карелии подписали соглашение о сотрудничестве 3
28.09.2020 18:28
Благодаря собакам, наученным определять коронавирус, Финляндия может снять ограничения на въезд 5
28.09.2020 19:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
Сегодня 09:42

В Москве школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

Новости. Общество
10:47, 29 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Monkey Business Images
Загрузка...

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

"Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", – говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте мэрии.

При этом детские сады продолжат работать по обычному графику, пишет "Интерфакс".

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте... Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", – написал Собянин в своем блоге.

Ранее сообщалось, в Карелии еще две школы переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-29 12:12:56
На карантин предприятия закрывать наше государство не может себе позволить, будут ограничиваться закрытием учебных учреждений. Можно подумать, что переносчиками Короны являются учащиеся и студенты, а у остальных иммунитет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
27.09.2020, 11:04
Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:55
Обществоведение
"Социальный эффект"
В Петрозаводске обсудили успехи и проблемы социального предпринимательства.
В эпицентре "свинской" деятельности
Сегодня 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
Сегодня 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 15
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»