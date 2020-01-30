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В музей за мировыми трендами дизайна

Новости. Общество
14:25, 31 Января 2020
фото: © Музей ИЗО
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Выставка Victoria Design Awards Дизайн России 2020 открылась в Музее изобразительных искусств Карелии в рамках фестиваля "Петрозаводск – столица российского дизайна 2020".

Дизайн – это двигатель развития всех сфер жизни в сегодняшнем мире. В России трудятся десятки тысяч специалистов – это продвигает на рынок страны и мира много товаров и услуг, творческих инициатив, прогрессивных идей, проектов молодых дизайнеров. Образование в данной области творческой деятельности очень востребовано среди молодежи, в том числе и в Карелии.

Многие выпускники российских ВУЗов дизайна востребованы по всему миру. Как минимум, в каждой крупной мировой организации работает хотя бы один дизайнер из России.



Познакомьтесь на выставке с работами ведущих российских дизайнеров мирового уровня в сферах графического дизайна (фирменный стиль и брендирование), промышленного дизайна (дизайн производственных изделий), средового дизайна (интерьер, экстерьер, окружающая среды), дизайна моды (одежда и костюм), предметного дизайна (образцы мебели, предметов бытового обихода, элементы украшения).

Сборные экскурсии по выставке Victoria Design Awards 2020 для тех, кто хочет не только увидеть работы дизайнеров, но и узнать много нового, проходят каждую субботу февраля в 16.00. Экскурсионное обслуживание бесплатное (оплачивается только входной билет на выставку).

Не только увидеть, но и научиться новому можно будет на интересных мероприятиях в течение работы всей выставки. Приходите за новыми знаниями и практическими рекомендациями на лекции и встречи со специалистами в области дизайна!

Расписание мероприятий выставки:

6 февраля (четверг) 2020 в 18:00

Лекция "Промышленный дизайн: Почему вы выбираете тот или иной продукт и не замечаете другой?". Лектор: Красовский Владимир Вячеславович – член Союза дизайнеров России, Заслуженный деятель искусств Карелии. Вход на мероприятие по билету на выставку.

13 февраля (четверг) 2020 в 18:00

Круглый стол "Дизайн среды: Дизайн будущего". Модератор: Пермяков Егор Юрьевич - председатель Правления Союза дизайнеров России, директор Компании дизайна среды Артнаволок. Приходите поговорить о том, как формируется реальность вокруг современного человека и создается внешний вид пространств и предметов, которые нас окружают. Вход на мероприятие по билету на выставку.

22 февраля (суббота) 2020 в 14:00

Дизайн-тренинг с графическим дизайнером Павлом Маниловым: "Графический дизайн. Актуальные тенденции". Модератор: Павел Манилов – член Союза дизайнеров России, со создатель Карельское дизайн-бюро "Клюква". Вход на мероприятие по билету на выставку.



28 февраля (пятница) 2020 в 14:00

Лекция "Использование творческих источников в дизайне костюма". Спикер: Белоусова Светлана Тема: "О современных стилях. Разнообразие стилевых направлений в дизайне одежды". Вход на мероприятие по билету на выставку.

5 марта (четверг) в 18.00

Лекция "Лэнд-арт. Современные формы искусства. Связь с природой". Спикер: Зорин Владимир, художник, дизайнер, Председатель КРО ВТОО "Союз Художников России". Вход на мероприятие по билету на выставку.

12 марта (четверг) в 18.00

Лекция "Предметный дизайн. Карельский стиль". Лектор: Пермякова Яна, дизайн среды, арт-директор Центр дизайна интерьера. Вход на мероприятие по билету на выставку.



21 марта (суббота) в 14.00

Лекция "Интерактивная книга". Лектор: Алена Голубева, графический дизайнер. Вход на мероприятие по билету на выставку.

Мероприятия проходят по адресу: просп. Карла Маркса, 8, Музей изобразительных искусств Республики Карелия.

Подробная информация на сайте artmuseum.karelia.ru
Информация по телефону: 78-37-13, 78-40-03

Выставка организована региональным отделением Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России" и проходит при поддержке Администрации Главы Республики Карелия, Администрации Петрозаводского городского округа, Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства.

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