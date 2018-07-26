В МВД рассказали, из каких стран чаще всего переезжают в Россию

Государственная программа по переселению соотечественников в Россию особо востребована в странах СНГ, Германии, Израиле и Балтии.

Так, в 2014 году в Россию переселились свыше 106 тысяч человек, в 2015-м — около 183 тысяч, в 2016-м — более 146 тысяч, в 2017-м — почти 119 тысяч. По итогам пяти месяцев 2018 года уже прибыло более 41 тысячи соотечественников. Ожидается, что до конца года из-за рубежа переселятся не менее ста тысяч участников программы, сообщает РИА Новости.

Снижение числа переселившихся в МВД объяснили сокращением заявлений об участии в государственной программе от соотечественников, вынужденно покинувших Украину и получивших в экстренном массовом порядке временное убежище в России.

В начале июня во время "прямой линии" с Владимиром Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства. По мнению президента, необходимо существенно упростить процедуру получения российского гражданства прежде всего для соотечественников.

После этого губернатор Василий Голубев поручил внимательно разобраться в ситуации и доложить о возможных мерах поддержки данных семей. На сайте МВД создали онлайн-сервис для оперативного решения вопросов получения гражданства.

Согласно профильной государственной программе, соотечественники, воспитанные в традициях российской культуры и владеющие русским языком, "в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества". В начале июля заместитель начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова сообщила, что законопроект об упрощении процедуры получения российского гражданства для соотечественников, живущих за рубежом, внесли в правительство.