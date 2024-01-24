В начале рабочей недели в Карелии потеплеет до +5°С

Синоптики регионального Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на 29 января.

В понедельник, 29 числа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами мокрый снег, днем дождь.



На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью 0, -5°С, днем 0, +5°С.



В Петрозаводске ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +1, +3°С.



Атмосферное давление будет снижаться.