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В наступившем году в Карелии вчетверо увеличился спрос на строителей

Новости. Общество
09:27, 26 Января 2023
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Количество вакансий в сфере строительства в 2023 году в республике увеличилось на 25%.

Эксперты ресурса по поиску работы hh.ru проанализировали рынок труда в сфере «Строительство, недвижимость», выяснив, как изменился спрос на новых специалистов в этой области.

Как выяснилось, в Карелии за минувший месяц спрос на строителей вырос вчетверо, на 25% — работодателям понадобились 300 новых специалистов. При этом количество вакансий тоже возросло по сравнению с 2022 годом на 18%.

Между тем уровень конкуренции в сфере строительства в Карелии очень мал — в среднем одно резюме на одно рабочее место, при норме в 5-6 человек на вакансию. Особенно серьезный дефицит у представителей рабочих строительных специальностей — сантехников, монтажников, плиточников, электриков, наладчиков, водителей спецтехники, крановщиков.

Характерно, что средняя зарплата в сфере строительства в Карелии уже сейчас достигает 51 тысяч рублей, что на 5% выше средней по республике. При этом в 41% компаний намерены увеличить зарплату строителям в 2023 году.

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