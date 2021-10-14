В нескольких школах Москвы запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус

Пилотное экспресс-тестирование на COVID-19 запустили в десяти школах Москвы.

Как сообщает Интерфакс, в Москве с 14 октября в десяти школах запускают бесплатное экспресс-тестирование детей на заражение коронавирусом, сообщила порталу мэрии заммэра Анастасия Ракова. Что это за школы, в сообщении не уточняется.

Тестирование может помочь быстро выявлять случаи заражения, что позволит избежать перевода школ на дистанционное обучение, городские власти хотят опробовать этот механизм, объяснила она.

По словам заммэра, в рамках эксперимента школьники и воспитанники дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Если результат будет положительным, это не будет означать, что ребенок заболел. Тогда его направят в поликлинику на осмотр и ПЦР-тестирование. О положительном результате экспресс-теста школа будет сообщать родителям ребенка и в поликлинику.

«По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма мы будем рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях», — подчеркнула Ракова.

Школы составят расписание с указанием дня, времени и места проведения тестирования, объяснили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. Каждый класс будет сдавать тест отдельно от других, благодаря этому потоки учеников разных классов будут разведены. Школа будет решать, кто будет проводить тестирование — ее сотрудники или медики.

Предполагается, что старшеклассники смогут делать тесты сами и что протестироваться по желанию смогут и родители.

Те, кто не захочет проходить экспресс-тестирование в школе, получат право принести результат отрицательного ПЦР из поликлиники или частной клиники.

Согласие родителей на экспресс-тестирование не требуется, поскольку это не медицинская процедура, добавили в пресс-службе.