В новогодние праздники в Петрозаводске пропал мужчина (ФОТО)

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, местонахождение которого неизвестно с 5 января, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Александра К. 52 лет, местонахождение которого неизвестно с 5 января.

Приметы: на вид около пятидесяти лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы прямые, седые.

Был одет: в темно-серую куртку, синие джинсы, обут в темно-коричневые ботинки, на голове темно-коричневая вязаная шапка.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении пропавшего, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 (8142) 755 000, 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14.