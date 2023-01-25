В новом медвытрезвителе Карелии за месяц привели в чувство 47 человек

В январе этого года в медвытрезвителе республиканского наркодиспансера получили помощь 47 пациентов - 39 мужчин и 8 женщин, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как написал на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, из 47 пациентов, которых в январе привели в чувство в новом медвытрезвителе, 28 человек после отрезвления были направлены домой, 13 - потребовалось дальнейшее лечение в условиях стационара, 1 гражданин был переведён в другую медорганизацию из-за обострения сопутствующего заболевания, 5 человек после доставления в вытрезвитель отказались от помощи.

«Самому молодому мужчине, доставленному в вытрезвитель, был 21 год, самому старшему – 70 лет. Среди женщин самой молодой оказалась 30-летняя, самой старшей – 44-летняя петрозаводчанка», - привел статистику Михаил Охлопков.

Также, по данным министра, больше всего – 30 граждан в состоянии алкогольного опьянения - доставили сотрудники полиции. Но были и самостоятельные обращения, когда пьяных привозили родственники из дома – 17 случаев.

В большинстве случаев граждане находились в вытрезвителе от 3 до 10 часов.

Напомним, 26 декабря 2022 года в Петрозаводске на базе Республиканского наркологического диспансера на ул. 8 Марта, 40 открылся первый в Северо-Западном Федеральном округе вытрезвитель.