В новую программу расселения попало только 83 из 500 аварийных домов Петрозаводска

Администрация Петрозаводска сообщает, что в текущий этап программы расселения граждан из аварийного жилья попали только 83 дома из 500 подлежащих расселению зданий.

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова на состоявшейся сегодня комиссии Петрозаводского городского совета заявила, что в новый этап программы расселения аварийного жилья в Петрозаводске вошли только 83 дома.

"Потому что была опять применена календарная отсечка – только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года (ред. - попали в программу). На сегодня у нас уже приближается к 500 их количество. Но вот, к сожалению, на очередной этап, который до 2025 года будет длиться, у нас только 83 дома попали", - пояснила Мизинкова .

Можно ли как-то ускорить программу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".