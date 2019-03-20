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Новости. Общество
16:25, 20 Марта 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС

В новую программу расселения попало только 83 из 500 аварийных домов Петрозаводска

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Администрация Петрозаводска сообщает, что в текущий этап программы расселения граждан из аварийного жилья попали только 83 дома из 500 подлежащих расселению зданий.

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова на состоявшейся сегодня комиссии Петрозаводского городского совета заявила, что в новый этап программы расселения аварийного жилья в Петрозаводске вошли только 83 дома.

"Потому что была опять применена календарная отсечка – только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года (ред. - попали в программу). На сегодня у нас уже приближается к 500 их количество. Но вот, к сожалению, на очередной этап, который до 2025 года будет длиться, у нас только 83 дома попали", - пояснила Мизинкова .

Можно ли как-то ускорить программу, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-03-20 16:42:22
А остальные дома чудесным образом "помолодели" и их уже расселять не надо? Ждут подачек из федерации, сами ничего не могут решить! Могли бы хоть один дом расселить за счёт профицитного бюджета. Или он только на бумаге профицитный?
Гость
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