В одном из городов Карелии целый микрорайон, детский сад и школа с утра останутся без тепла и горячей воды

В Сегеже с 9.00 часов отключат отопление и горячее водоснабжение.

Отопление и горячее водоснабжение отключат в Сегеже. Об этом сообщили власти Сегежского района.

Без тепла и горячей воды многоквартирные дома и учреждения останутся из-за аварийной ситуации на тепловой камере.

Так, будут отключены от отопления и горячего водоснабжения дома №№ 6, 8, 8б, 10 на улице Антикайнена, дома №№ 1, 2, 3а, 4, 4а на улице 8 Марта, все дома микрорайона "Горка", а также детский сад № 23 и школа № 7 в Сегеже.

Отопление и горячую воду отключат в среду, 8 ноября, с 9.00 часов и до устранения аварии.





