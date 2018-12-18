В одном из кафе в Карелии нашли подозрительное мясо

В Сортавале в кафе обнаружили полуфабрикаты собственного приготовления, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В одной из морозильных камер хранились полуфабрикаты собственного приготовления – котлеты детские и пельмени – с содержанием свинины неизвестного происхождения, без маркировки, информации о производителе, дате изготовления, сроках годности, температурном режиме хранения, без ветеринарных сопроводительных документов.

В другой камере, не оснащенной термометром или средством автоматического контроля температуры, хранились сырокопченая колбаса и замороженный кубиками бекон.

Мясопродукты были сняты с реализации.

Должностное лицо и юридическое лицо получили предупреждения.



