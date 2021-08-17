В одном из парков Петрозаводска появится цветная дорожка

Пешеходную дорожку в Соломенском парке замостят цветной брусчаткой, сообщили в администрации города.

Мэрия Петрозаводска заключила контракт на мощение пешеходной дорожки в Соломенском парке. Подрядчиком выступит ООО «СТРОЙСНАБ ПРО». Компании предстоит уложить цветную брусчатку на площади в 573 квадратных метров.

Стоимость работ составляет около 1,8 миллиона рублей. В ближайшее время специалисты комитета ЖКХ встретятся с инициативной группой местных жителей, чтобы определиться с формой раскладки. Завершить все работы планируется в октябре.

В прошлом году в парке оборудовали уличное освещение, смонтировали скамейки и урны, а поблизости, в районе улицы Труда, установили каменную контейнерную площадку закрытого типа для твёрдых коммунальных отходов. В следующем году благоустройство территории продолжат. Возле Соломенского парка планируется разместить зону для активного отдыха с тренажёрами и универсальной спортивной площадкой.