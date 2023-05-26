В одну из самых старых школ Петрозаводска требуется директор

В мэрии принимают заявки на должность директора средней школы на Перевалке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Власти Петрозаводска объявили конкурс на замещение должности директора средней школы № 11 на Пархоменко, 48.



Документы принимают до 15.00 30 июня включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Адрес: Петрозаводск, проспект Ленина, 2, кабинет №426.



Подробную информацию о вакансии, квалификационных требованиях и необходимом пакете документов можно найти на сайте администрации карельской столицы.



Телефон для справок – 71-34-31. Отметим, школу №11 открыли в сентябре 1959 года.