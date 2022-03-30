В окрестностях Петрозаводска пробудились змеи (ФОТО)

В Заозерье змеи выползли погреться после зимней спячки — местных жителей призывают быть аккуратнее.

Фотографии первых змей, пробудившихся от зимней спячки, появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«В Заозерье просыпаются после спячки змейки, будьте аккуратны и смотрите под ноги», — предупредили местных жителей авторы фото.

Ранее жители Соломенного разыскивали хозяина одинокого козла, бродившего по одной из улиц района.