В Олонецком районе Карелии рождаемость снизилась на 13 процентов

Сотрудники районного отдела загс рассказали о количестве заключенных браков и числе новорожденных.

В Олонецком районе по итогам 2017 года рождаемость снизилась на 13 %, сообщает портал олонец.рф. По данным отдела ЗАГС Олонецкого района в течение прошедшего года родился 221 малыш, в то время как в 2016 году - 252. Из них 119 - мальчики и 102 - девочки. Примечательно, что среди новорожденных почти половина - это вторые дети в семье. Первенцев же появилось гораздо меньше, чем в 2016 году.

Имена, которые чаще всего олончане выбирали для новорожденных в 2017 году: Александр, Артем, Даниил, Тимофей, Дарья, София и Полина. Новорожденным были даны такие редкие имена, как Эмиль, Эрик, Виктор, Мирослав, Лейсан, Леонид, Стефания, Надежда, Марья, Виолетта.



Сотрудники ЗАГС также отмечают, что число браков, зарегистрированных в районе в 2017 году, увеличилось. Если в 2017 году сыграли 105 свадеб, то в 2016 году - 101. Однако говорить о положительной динамике не приходится, поскольку с 2013 года идет планомерное снижение количества зарегистрированных браков.