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Новости. Общество
15:01, 01 Февраля 2018

В Олонецком районе Карелии рождаемость снизилась на 13 процентов

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Сотрудники районного отдела загс рассказали о количестве заключенных браков и числе новорожденных.

В Олонецком районе по итогам 2017 года рождаемость снизилась на 13 %, сообщает портал олонец.рф. По данным отдела ЗАГС Олонецкого района в течение прошедшего года родился 221 малыш, в то время как в 2016 году - 252. Из них 119 - мальчики и 102 - девочки. Примечательно, что среди новорожденных почти половина - это вторые дети в семье. Первенцев же появилось гораздо меньше, чем в 2016 году. 

Имена, которые чаще всего олончане выбирали для новорожденных в 2017 году: Александр, Артем, Даниил, Тимофей, Дарья, София и Полина. Новорожденным были даны такие редкие имена, как Эмиль, Эрик, Виктор, Мирослав, Лейсан, Леонид, Стефания, Надежда, Марья, Виолетта.

Сотрудники ЗАГС также отмечают, что число браков, зарегистрированных в районе в 2017 году, увеличилось. Если в 2017 году сыграли 105 свадеб, то в 2016 году - 101. Однако говорить о положительной динамике не приходится, поскольку с 2013 года идет планомерное снижение количества зарегистрированных браков.

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Комментарии

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кир
2018-02-01 17:31:01
Не будет вам журнала при снижении рождаемости.
Гость
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