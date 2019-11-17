В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал главные причины высокой смертности при ДТП в России.

В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий. В них погибли более 18 тысяч человек, еще почти 215 тысяч пострадали.

Как пишут РИА Новости, одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт считает недостаточное образование. "Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям", - указал Тодт.

"Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем", - подчеркнул он, указав также на нехватку освещения на дорогах за городом.

С пьянством за рулем спецпосланник предлагает бороться, прежде всего, при помощи образовательных мер. "Надо объяснять людям, какими могут быть последствия, начиная со школы", - сказал он.

Говоря о недостатках российских законов в контексте обеспечения безопасности дорожного движения, Тодт отметил, что при посещении России замечает, что "люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать".

"Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему", - добавил Тодт.

При этом спецпосланник подчеркнул, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей. "Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо", - сказал он, добавив, что вполне поддерживает практику лишения прав.

Он также призвал доработать законодательство в сфере дорожного движения.

По его мнению, России еще есть, что улучшить в вопросе обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов. "Многое еще можно сделать в сфере пешеходных переходов, в том числе вблизи школ", - пояснил он.

Говоря о мировых лидерах в области обеспечения безопасности дорожного движения, Тодт привел в пример в числе прочих европейские страны: Швецию, Данию, Норвегию, Швейцарию, Великобританию. "Если смотреть за пределами Европы, то это Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Эти государства показывают большой прогресс в дорожной безопасности", - отметил спецпосланник.

Напомним, сегодня глава Карелии выразил соболезнования родственникам погибших.