В память о скоропостижно скончавшейся 46-летней журналистке Карелии вышел сборник ее стихов

В Петрозаводске пройдет презентация книги стихов Марины Кивирьян, которая ушла из жизни в 2021 году.
В арт-пространстве Agriculture 14 апреля в 18.00 пройдет презентация книги стихов Марины Кивирьян "Сквозь песок".
Сборник вышел в издательстве "Северное сияние" и посвящен памяти поэтессы и журналистки, ушедшей из жизни в 2021 году.
Организаторы приглашают всех желающих на литературный вечер.
«Почитаем стихи Марины, расскажем истории, связанные с ней, вспомним журналистские и литературные байки», - сообщили в клубе Agricultere.
Agricultere club находится на улице.Коммунальная, 20-а (рядом с ТЦ "Кей"). Вход на мероприятие свободный. Также на презентации можно будет приобрести книгу стихов Марины Кивирьян.
Известная в Карелии журналистка, поэтесса Марина Кивирьян скоропостижно скончалась 22 июня 2021 года. Ей было всего 46 лет.
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