В память о скоропостижно скончавшейся 46-летней журналистке Карелии вышел сборник ее стихов

В Петрозаводске пройдет презентация книги стихов Марины Кивирьян, которая ушла из жизни в 2021 году.

В арт-пространстве Agriculture 14 апреля в 18.00 пройдет презентация книги стихов Марины Кивирьян "Сквозь песок".

Сборник вышел в издательстве "Северное сияние" и посвящен памяти поэтессы и журналистки, ушедшей из жизни в 2021 году.

Организаторы приглашают всех желающих на литературный вечер.

«Почитаем стихи Марины, расскажем истории, связанные с ней, вспомним журналистские и литературные байки», - сообщили в клубе Agricultere.

Agricultere club находится на улице.Коммунальная, 20-а (рядом с ТЦ "Кей"). Вход на мероприятие свободный. Также на презентации можно будет приобрести книгу стихов Марины Кивирьян.

Известная в Карелии журналистка, поэтесса Марина Кивирьян скоропостижно скончалась 22 июня 2021 года. Ей было всего 46 лет.