В пандемию коронавирус поразил в Карелии более 10 тысяч детей

На 5 декабря в Карелии зарегистрированы 84668 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10248 детей, сообщили в Минздраве республики.

По данным на 5 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 58 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10248.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 49 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10017.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 265 человек, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 248 пациентов.