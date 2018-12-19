В парламенте Карелии почтили память Николая Левина

Депутаты Законодательного собрания Карелии почтили минутой молчания память Николая Левина.

"Сегодня, 19 декабря, исполнилось бы 60 лет Николаю Ивановичу Левину. Я просто хотел бы всем об этом напомнить. Он внес очень большой вклад в работу Законодательного собрания. И если сегодня мы почтим его память минутой молчания, это будет справедливо", - сказал депутат Андрей Мазуровский на заседании карельского парламента в среду.

Экс-мэр Петрозаводска Николай Левин, бывший глава Пенсионного фонда Карелии скоропостижно скончался 12 октября. Он был похоронен на Сулажгорском кладбище.