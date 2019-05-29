В первом чтении принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении закон, который ставит своей задачей поддержку многодетных семей при выплате ипотечных кредитов.

Согласно закону, семьи при рождении третьего и последующих детей получат от государства 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов, пишут "Вести Карелии".

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