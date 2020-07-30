В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера

В петербургской квартире нашли расчленённое тело украинского рэпера Энди Картрайта.

Вечером 29 июля в полицию обратился петербургский адвокат с сообщением о смерти 30-летнего знакомого – гражданина Украины Александра Юшко (известен как Энди Картрайт). К заявителю в свою обратилась супруга погибшего, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По словам женщины, ее муж умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его сокрыть", – сказал собеседник агентства.

Информация подтвердилась: прибыв на место происшествия, полицейские нашли расчленённый труп мужчины, упакованный в пять пакетов.

В квартире изъяты биоматериалы, молоток, нож, разделочная доска, ножовка по металлу, пластиковый таз, наволочка.