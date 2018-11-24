В ПетрГУ начнет работать стрелковый спортивный клуб

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В Петрозаводске студентов приглашают пострелять.
Как сообщается в паблике клуба, в Петрозаводском государственном университете начинает работу стрелковый спортивный клуб.
"У вас будет возможность стрелять с пневматической винтовки, познакомиться с АК и научиться его разбирать/собирать, а также многое другое", - пишут организаторы.
Для получения подробной информации студентов приглашают на собрание, которое состоится 26 ноября в главном корпусе ПетрГУ (Ленина, 33) в 18:00. В холле 1 этажа всех будет ждать организатор.
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