В Петрозаводск приехала делегация Татарстана

Жителей карельской столицы приглашают на ежегодный Сабантуй.

В администрации Петрозаводска 3 августа, в преддверии ежегодного татарского праздника Сабантуй, состоялась встреча с представителями Татарстана. В Карелию приехала делегация под руководством и. о. первого заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования Казани – начальника управления культуры Азата Абзалова.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о социально-экономическом развитии города, о мероприятиях, которые проводятся в различных сферах жизни. Гости из Казани поблагодарили администрацию Петрозаводска в помощи при организации праздника Сабантуй и еще раз пригласили горожан на это событие.

- Такого рода праздники присутствуют во всех народах, названия у них разные, но смысл один – дружба и объединение. Это то, что сближает нас, делает нашу страну крепче, - сказал Азат Абзалов.

Впервые Сабантуй состоялся в Петрозаводске 12 июня 2015 года. 4 августа праздник пройдет на территории Губернаторского сада. Начало в 12 часов.