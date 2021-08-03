В Петрозаводск суд заблокировал сайты, торговавшие дипломами филиала морского университета

Карельская транспортная прокуратура обнаружила в Интернете сайты, продававшие дипломы Беломорско-Онежского филиала Госуниверситета морского и речного флота им. адмирала Макарова.

В ходе мониторинга прокуратура выявила сайты, торговавший дипломами о высшем образовании, которое можно получить в бывшем речном училище, ныне филиале госуниверситета в Петрозаводске. Вход на ресурсы был свободным, регистрация пользователей для доступа не требовалась, сообщили в транспортной прокуратуре республики.

Надзорное ведомство направило в суд административное исковое заявление о признании информации в сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением Петрозаводского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован.

Ранее сообщалось, в Карелии суд заблокировал 18 интернет-сайтов, где торговали дипломами вузов.