В Петрозаводск завезли фрукты с бурой монилиозной гнилью

Зараженные нектарины, персики и вишня, обнаруженные на оптовых складах, уничтожены, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Специалистами Управления был обнаружен возбудитель бурой монилиозной гнили на трех оптовых складах Петрозаводска. Опасным карантинным объектом оказались заражены плоды косточковых культур: две партии нектарин из Узбекистана, четыре партии персиков из Турции и одна партия вишни, завезенной также из Узбекистана. Наличие бурой монилиозной гнили подтверждено результатами лабораторных исследований.

Зараженная продукция была уничтожена собственниками.

В территориальном управлении Россельхознадзора напомнили, что бурая монилиозная гниль - опасное карантинное заболевание плодовых культур. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор планирует с 20 июля 2020 года проверять ввозимые в Россию помидоры и перец на вирусы.