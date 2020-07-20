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В Петрозаводск завезли фрукты с бурой монилиозной гнилью

Новости. Общество
11:44, 21 Июля 2020
фото: © istockphoto.com
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Зараженные нектарины, персики и вишня, обнаруженные на оптовых складах, уничтожены, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Специалистами Управления был обнаружен возбудитель бурой монилиозной гнили на трех оптовых складах Петрозаводска. Опасным карантинным объектом оказались заражены плоды косточковых культур: две партии нектарин из Узбекистана, четыре партии персиков из Турции и одна партия вишни, завезенной также из Узбекистана.  Наличие бурой монилиозной гнили подтверждено результатами лабораторных исследований.

Зараженная продукция  была уничтожена собственниками.

В территориальном управлении Россельхознадзора напомнили, что бурая монилиозная гниль -  опасное карантинное заболевание плодовых культур. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор планирует с 20 июля 2020 года проверять ввозимые в Россию помидоры и перец на вирусы.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-21 13:01:12
Молодцы! Оставили город без фруктов, которывх и так в этом году мало!
Неравнодушный
2020-07-21 12:55:40
Остались только незаражённые. Смело идите в магазин.
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