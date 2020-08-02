В Петрозаводск завезли фрукты, зараженные оспой

В столице Карелии впервые выявлена партия фруктов, зараженных шаркой (оспой) сливы, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В партии плодов желтой сливы из Молдовы был обнаружен потивирус шарки (оспы) сливы (plum pox potyvirus). Карантинный объект выявлен на территории Карелия впервые.

Plum рох potyvirus — опасный возбудитель оспы, или шарки косточковых культур. Это одна из самых вредоносных болезней сливы, абрикоса, персика. Поражает алычу, вишню, нектарин, терн, терносливу, черешню и различные декоративные и дикие виды Prunus.

Кроме того, в ходе проверки специалисты управления обнаружили фрукты, зараженные бурой гниль. Карантинным заболеванием были поражены одна партия абрикосов происхождением из Армении, одна партия абрикосов, шесть партий персиков и две партии нектаринов из Турции, одна партия нектаринов, партия черешни и партия вишни из Молдовы, одна партия сливы из Сербии.

Вся зараженная продукция была уничтожена.

Если вы приобрели овощи, фрукты, растения и обнаружили у них признаки заражения карантинными объектами (болезнями растений, вредителями), или вас не устраивает качество продукции, обращайтесь в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора, предоставив некачественный товар и документы, подтверждающие покупку (чеки), уточнили в территориальном управлении Россельхознадзора.

По всем возникающим вопросам обращайтесь по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел: (88142) 56-60-40, e-mail: fitorsn@yandex.ru; Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, тел: (88182) 20-11-42.

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