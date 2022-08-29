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В Петрозаводска две женщины спасались от мошенников и потеряли 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:20, 30 Августа 2022
фото: © smartik.ru

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За минувшие сутки еще два человека в Карелии стали жертвами аферистов, сообщили в МВД республики.

В понедельник, 29 августа, 68-летней петрозаводчанке позвонил якобы специалист банка и сообщил о том, что аферисты оформили на ее имя кредит в размере 290 000 рублей и попытались похитить эти деньги. Однако безуспешно. Под предлогом сохранности средств мошенники вынудили пенсионерку взять на себя долговые обязательства на эту сумму, перевести их на некий «безопасный счет», после чего перестали выходить на связь.

Похожим образом мошенники похитили заемные средства и у 45-летней петрозаводчанки. С ней также связался «работник финансового учреждения», рассказал легенду о незаконно оформленном аферистами кредите и попытках завладеть полученными деньгами. В этой истории сумма ущерба составила 490 000 рублей.

Обе потерпевшие обратились в полицию. В настоящее время по их заявлениям проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее таксист в Петрозаводске рассказал, как стал жертвой мошенников.

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