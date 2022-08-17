В Петрозаводска юноша без ноги «обчистил» сетевой магазин (ВИДЕО)

Молодой человек без ноги проник в помещение магазина в районе Ключевой и вынес оттуда алкоголь и бритвенные станки.

Камеры наблюдения, установленные в сетевом магазине на Ключевой, зафиксировали, как молодой человек без ноги проник в помещения торгового заведения. Одетый в черное человек перемещался между прилавками прыжками. Видео с места ЧП опубликовано в сообществе «Сплетни Петрозаводска». В посте говорится, что инцидент произошел в магазине сети «Дикси» на улице Антонова в Петрозаводске.

В МВД «Столице на Онего» сообщили, что информация о ЧП поступила в полицию около 4 утра в ночь на 24 августа. К полицейским обратилась руководитель сетевого магазина. Она сообщила, что неизвестный проник в торговый зал и похитил товары.

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения. При этом сам подозреваемый оставил множество следов. Так, на месте были изъяты оттиски обуви, рук. Также известно, что молодой человек разбил стекло и порезался. Поэтому сотрудники правоохранительных органов зафиксировали следы крови.

Полицейские установили 20-летнего молодого человека. Он ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

По имеющейся информации, из магазина на Ключевой он мог похитить алкоголь и бритвенные станки. Этот товар он продал. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, совершеннной с незаконным проникновением в помещение.