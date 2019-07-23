В Петрозаводске мужчина пострадал от кулаков незнакомца в баре

В одном из питейных заведений карельской столицы случилась ссора между двумя мужчинами, в результате которой один из них оказался в больнице.

Как сообщает сайт МВД, из больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска в дежурную часть полиции поступило сообщение о 38-летнем пациенте, который рассказал, что неизвестный нанес ему телесные повреждения.

Участковый уполномоченный полиции установил личность 30-летнего судимого подозреваемого. По версии полицейских, в одном из питейных заведений города между двумя незнакомцами произошла ссора. Один из конфликтующих нанес другому несколько ударов по голове. Своими умышленными действиями он причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).