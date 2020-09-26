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В Петрозаводске 12 пожарных тушили квартиру в пятиэтажном доме (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:51, 27 Сентября 2020
фото: Кадр из видео
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Пожар произошел в одной из квартир в доме №2 по Комсомольскому проспекту.

По сообщению МЧС Карелии, 26 сентября в 14:52 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Горела квартира на третьем этаже в доме №2 по Комсомольскому проспекту.  В 15:17 пожар был ликвидирован.

Как огнеборцы работали в пятиэтажке, снял на видео Дмитрий Лощинин.

Ранее пожарные 1,5 часа тушили загоревшееся заброшенное здание предприятия в Карелии.

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