В Петрозаводске 17-летний рецидивист погулял по магазинам на чужие средства

Завершено расследование уголовного дела в отношение подростка, обвиняемого в краже, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношение 17-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета.

По данным следствия, в августе 2021 года обвиняемый вместе с другом нашли кошелек с лежащими там банковскими картами. Подросток решил воспользоваться картой и с помощью бесконтактной оплаты приобрел товары в общей сложности на 3 тысячи рублей.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он отбывает наказание за совершение аналогичного преступления.

По данному уголовному делу следователями проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд.