В Петрозаводске 18-летний рецидивист сбежал из магазина с тремя флаконами дорогих духов

Полицейские по горячим следам задержали юношу, который ограбил магазин косметики.

По информации МВД Карелии, инцидент произошел в минувший понедельник, 4 октября, в одном из магазинов косметики в Петрозаводске. Продавец увидела, как неизвестный взял с витрины три флакона дорогостоящих духов и направился к выходу. Женщина попыталась остановить любителя парфюма, но безуспешно. Молодой человек проигнорировал ее требования и скрылся. Ущерб составил 14 000 рублей.

Продавец запомнила приметы незнакомца. Они были переданы всем дежурным нарядам. Подозреваемый, 18-летний ранее судимый петрозаводчанин, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Стражи порядка изъяли у него похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.

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