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В Петрозаводске 19-летний молодой человек ночью напал на пенсионера и отобрал сумку с деньгами

Новости. Криминал
11:14, 14 Февраля 2021
фото: © pxhere.com
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Полицейские по горячим следам задержали горожанина, ограбившего пенсионера.

Как рассказали в МВД Карелии, ночью с 10 на 11 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный ударил прохожего, а затем украл у него сумку.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции – лейтенант полиции Вячеслав Сковородкин и прапорщик полиции Антон Баранов. Потерпевший – 65-летний горожанин – рассказал стражам порядка, что на него напал незнакомец. После избиения злоумышленник выхватил у петрозаводчанина сумку, в которой лежали телефон, банковские карты и 3 тысячи рублей, и скрылся.


МВД в Карелии

У свидетелей происшествия осталась запись с камер видеонаблюдения, благодаря которым сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось оперативно установить приметы и задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее несудимый петозаводчанин. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Карелии полиция разыскивает молодого человека, обвиняемого в побоях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-14 12:55:30
Вася, с тобой или без тебя будим жить как жили. Хоть выпендривайся, хоть нет. Кот согласно кивнул головой.
Горожанин
2021-02-14 12:25:23
Никогда бы не подумал, что ночью по городу шастают пенсионеры с сумками денег и банковских карт...
театральный критик
2021-02-14 12:03:35
Главарь приказал навальненку раздобыть фонарик любой ценой
Вася
2021-02-14 11:58:55
Но судя по всему, шансов, что мы будем жить при Путине лучше, нет никаких.
кир
2021-02-14 11:32:48
Нельзя всуе употреблять слово "раскаялся". К зэкам оно совсем не подходит. Раскаяние - это внутренняя, тяжелая работа изменения убеждений и психологии личности. Зэков бывших не бывает и они врут.
Вася
2021-02-14 13:46:05
кир, Дворец достраиваем!
Leopol'd
2021-02-14 13:30:48
кир, тебе ли не знать!
Ты как? Вертухай или бывший зэк? И тех и других, бывших не бывает.
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