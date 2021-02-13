В Петрозаводске 19-летний молодой человек ночью напал на пенсионера и отобрал сумку с деньгами

Полицейские по горячим следам задержали горожанина, ограбившего пенсионера.

Как рассказали в МВД Карелии, ночью с 10 на 11 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный ударил прохожего, а затем украл у него сумку.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции – лейтенант полиции Вячеслав Сковородкин и прапорщик полиции Антон Баранов. Потерпевший – 65-летний горожанин – рассказал стражам порядка, что на него напал незнакомец. После избиения злоумышленник выхватил у петрозаводчанина сумку, в которой лежали телефон, банковские карты и 3 тысячи рублей, и скрылся.



МВД в Карелии

У свидетелей происшествия осталась запись с камер видеонаблюдения, благодаря которым сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось оперативно установить приметы и задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее несудимый петозаводчанин. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Карелии полиция разыскивает молодого человека, обвиняемого в побоях.