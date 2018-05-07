В Петрозаводске 20-летний юноша сдал чужой микроавтобус в металлолом

Предприимчивый петрозаводчанин угнал микроавтобус на Кукковке и сдал в металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В середине апреля в полицию обратились граждане, сообщившие об исчезновении микроавтобуса Volkswagen. Как выяснилось, их знакомый попросил некоторое время присматривать за его машиной, припаркованной в микрорайоне Кукковка. Сам владелец уехал жить в другой регион.

В один из дней заявители обнаружили, что машина исчезла. Ущерб оценивался в 100 тысяч рублей. В ходе разговора с полицейскими граждане сообщили, что несколько дней назад видели, как машину осматривал подозрительный молодой человек. Спустя пару дней ситуация повторилась.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Начались оперативно-розыскные мероприятия. Машина была обнаружена на территории одного из пунктов приема металла.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 20-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он дал признательные показания. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.