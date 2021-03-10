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В Петрозаводске 20-летняя водитель сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Новости. Происшествия
10:07, 11 Марта 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Пострадавший пешеход самостоятельно обратилась в больницу после аварии на улице Чистая.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 9 марта в 09.10 в районе дома № 7 по улице Чистая 20-летняя водитель автомобиля Kia, со стажем вождения менее года, не уступила дорогу и сбила пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

После ДТП 72–летняя пешеход самостоятельно обратилась в травмпункт БСМП, где ей была оказана медицинская помощь, назначено лечение.

Ранее сообщалось, что пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе на Лесном проспекте в Петрозаводске.

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Комментарии

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petronik
2021-03-11 12:05:40
ГАИ, вы не видите, что почти ежедневно сбивают людей на пешеходных переходах? Кода же будете работать?
кир
2021-03-11 12:26:09
petronik, кому задаешь цивилизационный вопрос? Кот долго смеялся.
David .
2021-03-11 12:19:02
petronik, на каждый "пешик" полицейского не поставишь! Сами должны понимать, фликеры носить.
врунофф
2021-03-11 12:32:45
David ., зачем ставить полицейского на каждого пешехода ?
David .
2021-03-11 13:00:27
врунофф, у Быкалева спроси
кир
2021-03-11 11:27:03
У давидки весеннее обострения. Шеф, лекарства не помогают. В возбуждении он уже по два одинаковых комментария присылает. Что делать, шеф? Ничего, - сказал кот. Просто выпороть и направить на физическую работу, а то совсем оборзел.
zanoza
2021-03-11 12:45:04
кир, а у тебя круглогодичное обострение, кот говорящий тому подтверждение :)
кир
2021-03-11 13:08:18
zanoza, тебе не хватает воображения и творчества. Для тебя всякая работа трудна и занудна. Кот сказал, что ей другой ник больше подходит. Заноза-зануда. Надо подумать.
David .
2021-03-11 11:52:40
кир-бот :)
тезка Высоцкого
2021-03-11 11:24:25
кир самый добрый на планете
а если кто добрей его
то он пойдет и уничтожит
и будет он героем дня
тезка Высоцкого
2021-03-11 11:22:59
за доброту и за терпимость
кому угодно пасть порвем
кир
2021-03-11 10:20:31
Бабки оборзели совсем. Везде шастают и очереди в магазинах создают. Автомобилю не дают спокойно проехать.
David .
2021-03-11 10:36:12
кир, (???????? ????!)
David .
2021-03-11 10:35:54
кир, ???????? ????!
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