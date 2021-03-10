В Петрозаводске 20-летняя водитель сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Пострадавший пешеход самостоятельно обратилась в больницу после аварии на улице Чистая.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 9 марта в 09.10 в районе дома № 7 по улице Чистая 20-летняя водитель автомобиля Kia, со стажем вождения менее года, не уступила дорогу и сбила пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.

После ДТП 72–летняя пешеход самостоятельно обратилась в травмпункт БСМП, где ей была оказана медицинская помощь, назначено лечение.

Ранее сообщалось, что пенсионерка получила серьезные травмы, попав под иномарку на пешеходном переходе на Лесном проспекте в Петрозаводске.