В Петрозаводске 22 школьных класса отправлены на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Роспотребнадзор Карелии закрывает классы в школах и группы в детских садах из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По информации Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом за минувшую неделю закрыты 7 классов в 6-ти классах и 2 группы в одном детском саду в Сортавале, полностью дошкольные группы при Нюхотской школе и 2 группы в 2-х детсадах в Беломорском районе, 2 группы в 2-х детсадах в Олонецком районе, 2 класса в одной школе в Питкярантском районе.

В Петрозаводске выведены на дистанционное обучение 22 класса в 11-ти школах, закрыты на карантин 22 группы в 13-ти дошкольных учреждениях.

Ранее сообщалось, около 90 классов в школах Карелии отправили на карантин из-за заболеваемости коронавирусом.