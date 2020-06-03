В Петрозаводске 25 спасателей почти четыре часа боролись с крупным пожаром

Пожар произошел 4 июня на улице Олонецкой, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.30 на ул. Олонецкой загорелся двухэтажный деревянный дом. На место пожара выехали 25 спасателей и 8 единиц техники. Огонь удалось потушить спустя почти четыре часа.

Строение сгорело на площади 100 кв м. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

Из огня вынесли газовый баллон. Жильцы самостоятельно покинули место происшествия.

Никто не пострадал и не погиб.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее в поселке Ладва произошел крупный пожар – сгорело 12 хозпостроек.