В Петрозаводске пройдет конкурс "АвтоБодиАрт"

Общегородское празднование Дня знаний стало отличной традицией. И это правильно: ведь начало учебного года должно вызывать радостные эмоции.

У большой праздничной традиции есть и свои маленькие. Так, 3 сентября в столице Карелии в 12-й раз пройдет детский конкурс по росписи автомобилей "АвтоБодиАрт". Как обычно, организатором конкурса и его меценатом является петрозаводская автошкола "Престиж". Место проведения – площадь Кирова.

Каждый год у конкурса объявляется главная тема. За предыдущие 11 лет дети рисовали Бородино, Олимпиаду, космос, железную дорогу. Что же станет источником вдохновения на "АвтоБодиАрте-2018"?

По решению оргкомитета, главной темой-2018 станет музыка.

– Трудно найти такое же всеобъемлющее и влиятельное для человека явление, как музыка, - сказала директор "Престижа" Жанна Беляева. - Она окружает нас со всех сторон, заставляет радоваться и грустить, доставляет огромное наслаждение миллионам людей. В конце концов, именно музыка для нас является символом гармонии и красоты.

2018 год – это год многочисленных музыкальных юбилеев. Исполняется 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, 200 лет со дня рождения Шарля Гуно и 160 лет – Джакомо Пуччини. 80 лет исполнилось бы Владимиру Высоцкому. И, наконец, полувековой юбилей празднуют такие звездные группы, как "Led Zeppelin", "Deep Purple", "Nazareth".

Как обычно, для хорошего настроения все участники будут обеспечены чаем и печеньем, получат дипломы, а победители – отличные памятные призы.

Обычно в день конкурса погода работает на организаторов. Есть надежда, что и в этот раз "небесная канцелярия" не подведет. Впрочем, праздник состоится при любой погоде.

На фото - "АвтоБодиАрт" прошлых лет.

Еще больше фото – на сайте автошколы "Престиж".

На правах рекламы