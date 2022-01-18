В Петрозаводске 70-летняя женщина оказалась под колесами автомобиля

В столице Карелии на улице Чапаева был сбит пешеход.

Автомобильный наезд произошел во вторник, 18 января, в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД.

В 09:00 в районе дома №10 по улице Чапаева 65-летний водитель автомобиля «Datsun» совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина пострадала. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в столице Карелии вышедший на проезжую часть пешеход оказался под колесами автомобиля.