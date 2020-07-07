В Петрозаводске 80-летняя пользовательница соцсети осталась без денег

В минувший вторник в дежурную часть полиции обратилась 80-летняя гражданка, сообщили в МВД Карелии.

В ходе переписки в интернете пожилая петрозаводчанка потеряла около пяти тысяч рублей.

Женщина зашла на свою личную страницу в социальной сети и увидела сообщение от подруги. Та сообщила, что в связи с увеличением пенсионного возраста, ей выплатили хорошую компенсацию, и предложила собеседнице поучаствовать в той же акции. Она попросила написать реквизиты карты, а также продиктовать коды из смс-сообщений.

В итоге с ее карты списались деньги.



Позже пенсионерка узнала, что страница ее приятельницы была взломана.

Проводится проверка.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам около 1 млн рублей.